Затримано депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.

За різні суми хабарів чиновник гарантував їм «пришвидшену» процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.

Правоохоронці затримали депутата на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України