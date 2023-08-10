Затримано ділків, які приховано переправляли з Росії в Україну підроблені ліки для онкохворих

Кіберфахівці Служби безпеки під час спецоперації на Київщині та у Харкові ліквідували канал нелегального ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів онкологічної групи.

Більшу частину підробки виготовляли на території рф та у декількох країнах Близького Сходу.

Щоб нелегально «імпортувати» фальсифікат, ділки ховали його у замаскованих технологічних порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн.

Потім оптові партії сумнівних медзасобів продавали через спеціально створені інтернет-магазини та профільні групи у соцмережах.

Безпосередню доставку «замовникам» здійснювали через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси.

За наявними даними, щотижневі «прибутки» зловмисників становили мільйони гривень.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало нелегальний бізнес.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила, що виявлені у ділків медпрепарати є підробками та не відповідають заявленим в інструкції характеристикам.

Під час обшуків в аптеках та помешканнях фігурантів, а також в їхніх офісних та складських приміщеннях вилучено:

велику кількість фальсифікованих лікарських засобів;

незареєстровану вогнепальну зброю;

чорну бухгалтерію;

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією та Держлікслужбою за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.

Служба безпеки України