Затримано ділків, які вимагали з обвинуваченого гроші за уникнення тюремного строку у справі, що розслідувала спецслужба

Служба безпеки у рамках протидії внутрішнім загрозам державній безпеці затримала у Харкові двох ділків, котрі вимагали гроші з учасника кримінального провадження, яке розслідували слідчі спецслужби.

За 12 тис. дол. США зловмисники пропонували обвинуваченому «вирішити питання», щоб уникнути реального строку ув’язнення за масштабні фінансово-господарські махінації.

Таку пропозицію висунули двоє місцевих жителів, один із яких представлявся нібито діючим співробітником української спецслужби.

Застосовуючи психологічний тиск, вони обіцяли обвинуваченому «вплинути» на суддю Київського районного суду Харкова для пом’якшення покарання.

Співробітники СБУ задокументували передачу зловмисникам першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. дол.

Після цього ділки вимагали ще 2 тис. дол. на «додаткові витрати». На одержанні половини цієї суми правоохоронці затримали обох зловмисників.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями проживання затриманих.

Служба безпеки України