Затримано ділків, які вимагали з обвинуваченого гроші за уникнення тюремного строку у справі, що розслідувала спецслужба

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Служба безпеки у рамках протидії внутрішнім загрозам державній безпеці затримала у Харкові двох ділків, котрі вимагали гроші з учасника кримінального провадження, яке розслідували слідчі спецслужби.

За 12 тис. дол. США зловмисники пропонували обвинуваченому «вирішити питання», щоб уникнути реального строку ув’язнення за масштабні фінансово-господарські махінації.

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Таку пропозицію висунули двоє місцевих жителів, один із яких представлявся нібито діючим співробітником української спецслужби.

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Застосовуючи психологічний тиск, вони обіцяли обвинуваченому «вплинути» на суддю Київського районного суду Харкова для пом’якшення покарання.

Співробітники СБУ задокументували передачу зловмисникам першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. дол.

Після цього ділки вимагали ще 2 тис. дол. на «додаткові витрати». На одержанні половини цієї суми правоохоронці затримали обох зловмисників.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями проживання затриманих.

Служба безпеки України

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