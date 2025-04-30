Затримано двох молодиків, які в столичному парку пограбували неповнолітню дівчину

Фігуранти вихопили з рук 15-річної школярки смартфон та втекли. Правоохоронці встановили особи зловмисників, відтепер їм загрожує до десяти років за ґратами.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянина, який повідомив, що на вулиці Бережанській невідомі вирвали з рук дитини смартфон та побігли у невідомому напрямку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники карного розшуку.

Правоохоронці встановили, що того вечора 15-річна дівчина поверталася додому через парк, коли на неї було скоєно напад. Один із зловмисників, помітивши, що неповнолітня тримає у руках смартфон, підбіг до неї та вирвав з рук ґаджет, після чого передав викрадений телефон товаришу й обидва втекли.

Оперативники Оболонського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу викрили осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Двох жителів Київщини, 20 та 21 років, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку працівники поліції вилучили у молодиків речі, які підтверджують їх причетність до злочину – мобільний телефон марки та сім-карту.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва