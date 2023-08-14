Затримано двох правоохоронців, які у лісі вибивали з затриманого зізнання у злочині

Державне бюро розслідувань підозрює двох правоохоронців з Черкаської області у перевищенні службових повноважень. Вони вибивали з громадянина зізнання у злочині, причетність якого до не була доведена.

Встановлено, що правоохоронці вирішили якнайшвидше розкрити злочин щодо крадіжки майна. Відпрацьовуючи свої версії, вони незаконно затримали мешканця регіону та почали його «допитувати» у лісі.

Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та почали бити. Також вони зробили кілька пострілів із вогнепальної зброї біля голови потерпілого.

За попередньою інформацією, чоловік взагалі не мав відношення до крадіжки, про яку йшлося.

Обох підозрюваних затримано.

Правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з заставою 200 тисяч гривень для кожного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

ДБР