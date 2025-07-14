Затримано двох жінок, які намагалися підірвати суддю та підпалили автівку військового

Мешканка Полтави у Телеграмі отримала від співробітника спецслужби рф пропозицію за гроші підпалити автомобіль українського захисника. Жінка погодилася та залучила до протиправної діяльності свою 33-річну подругу.

У гіпермаркеті вони придбали необхідні компоненти, з яких виготовили легкозаймисту суміш, облили і підпалили припаркований на автостоянці автомобіль, яким користується військовослужбовець ЗСУ.

Одну агентку правоохоронці затримали у Полтаві за місцем проживання. Її старшу спільницю – на Дніпропетровщині під час виконання чергового завдання представника російської спецслужби. За даними слідства, вона знайшла заздалегідь захований вибуховий пристрій та заклала його під авто судді. Під час спроби активувати пристрій підозрювану затримали.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Полтавської обласної та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі УСБУ в Полтавській і Дніпропетровській областях. Комплексні заходи з викриття підозрюваних проведено спільно зі співробітниками ГУНП в Полтавській області.

В залежності від скоєного прокурори повідомили про підозру спільницям за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 258 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора