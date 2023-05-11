Затримано двох зловмисників, причетних до вбивства жінки у Криворізькому районі

Нападники завдали потерпілій декілька ударів по голові та одне ножове поранення, а щоб приховати сліди злочину – підпалили будинок.

10 травня близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на території Криворізького району. Після ліквідації вогню у домоволодінні було виявлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Для з’ясування обставин злочину на місце прибули поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції.

Вони встановили, що 9 травня у власниці будинку виник конфлікт з двома чоловіками віком 19 та 43-х років. Вони напали на жінку, завдали їй численні травми та ножове поранення. Потім заволоділи майном 65-річної потерпілої та втекли з місця злочину. Наступного дня нападники повернулися та підпалили кімнату.

Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж та фрагменти табурета.

11 травня чоловікам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) та п. 6, п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів та з метою приховати злочин) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання нападникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції