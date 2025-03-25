Затримано двох зловмисників, які на замовлення спецслужб рф намагалися підпалити приймальню депутата Київради

Зловмисники розбили вікно та закинули пляшку з запальною сумішшю до приміщення. За таку «роботу» куратори з країни-агресора обіцяли щедро заплатити. Фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру, обіцяних грошей вони так і не отримали.

До столичної поліції надійшла інформація про спробу підпалу приймальні депутата Київської міської ради, розташованої у Подільському районі столиці. На місці події, правоохоронці виявили вибите у приміщенні вікно та пляшку з запальною речовиною зі слідами горіння на підлозі.

Оперативники Подільського управління поліції та столичного главку встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків, віком 25 та 33 років, які нещодавно приїхали до столиці. Спільники діяли на замовлення представника ворожих спецслужб, який їм обіцяв щедру оплату за виконане заведення. Під його чітким керівництвом зловмисники обрали ціль і на світанку прийшли до приймальні, розбили ломом вікно та кинули в середину пляшку з запальною сумішшю.

Поліцейські затримали паліїв того ж дня в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, а під час обшуку вилучили речові докази, які вказують на їх причетність до вчинення злочину. Примітно, що обіцяних грошей вони так і не отримали.

Слідчими за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліція вчергове застерігає громадян не піддаватись на ворожі провокації. Пам’ятайте, за зраду країні та співпрацю з ворогом передбачена жорстка кримінальна відповідальність.

Відділ комунікації поліції Києва