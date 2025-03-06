Затримано ексочільника окупаційної «поліції рф», яка діяла у Новій Каховці на Херсонщині

Служба безпеки та Національна поліція затримали колаборанта, який у перші місяці повномасштабного вторгнення очолював окупаційну «поліцію рф» у Новій Каховці на Херсонщині.

Після «звільнення з посади» у квітні 2022 року фігурант тривалий час переховувався на території Євросоюзу, а згодом під виглядом пересічного громадянина повернувся в Україну.

Правоохоронці задокументували цей факт і затримали зловмисника у тимчасовому помешканні на Волині, де він намагався «залягти на дно».

За даними слідства, ворожим поплічником виявився ексохоронець Новокаховської приватної охоронної компанії, який після захоплення міста пішов на співпрацю з ворогом.

Тоді він погодився очолити місцеву окупаційну «поліцію», щоб брати участь у переслідуванні учасників руху опору.

Встановлено, що зрадник координував злочинну діяльність з так званим «військовим комендантом рф» тимчасово захопленої громади.

Перебуваючи на «посаді», він залучав однодумців до лав окупаційного органу, з якими у подальшому проводив репресії проти українських патріотів.

Для цього фігурант виставляв патрулі по вулицях міста та брав участь в облавах на проукраїнських активістів.

Згодом місцева окупаційна адміністрація рф «звільнила» очільника псевдоустанови. Після цього він виїхав до Криму, а звідти – через треті країни до ЄС.

Наприкінці 2024 року фігурант повернувся до України та оселився у Волинській області, де орендував житло у місцевого жителя. Там його було затримано українськими правоохоронцями.

Злочинні дії зловмисника кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території);

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини вчинені організованою групою).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України