Затримано фейкових «антикорупціонерів», які «продавали» посаду ректора одного з Вінницьких університетів

Служба безпеки спільно з ДБР затримала двох шахраїв, які намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з Вінницьких закладів вищої освіти.

За 50 тис. американських доларів вони обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду у цьому університеті. Під час розмови з потерпілою особою фігуранти представлялись посадовцями «антикорупційних органів».

Для «вирішення питання» шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини «обумовленої» суми у розмірі 20 тис. доларів США. Потім було затримано його спільника.

За даними слідства, при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого «відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області». Інший – очільником вигаданого «антикорупційного комітету при Верховній Раді України».

При цьому жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);

ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України