Затримано головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни збагатився більше ніж на 1 млн. доларів
Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.
При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
- приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
- 2 квартири в Києві;
- 1 квартиру в Одесі;
- 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
- БМВ Х7 2024 р.в.;
- БМВ Х7 2022 р.в.;
- БМВ Х5 2023 р.в.;
- БМВ Х3 2022 р.в.;
- а також інше майно.
Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.
Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 368-5 (незаконне збагачення);
- ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває і здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.