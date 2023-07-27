Затримано головного військового комісара Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим

Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка.

Про це повідомляють пресслужба ДБР, співрозмовники “Української правди” в органах прокуратури та ДБР.

В розпорядження УП потрапило відео із телефона затриманого Луцюка. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики.

Згодом у ДБР повідомили, що викрили “керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військового. У одного із посадовців знайшли наркотики”.

У відомстві стверджують, що полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення.

Посадовці вирішили цього не допустити та побити хлопця битою. Також у ДБР заявили, що потерпілого змушували ставати навколішки та вимолювати пробачення.

Повідомляється, що керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.

26 липня працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

“Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка”.

ДБР повідомляє, що під час обшуку у керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучили “8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин”. Його затримали.

Посадовцю оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч.2 ст.307 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Луцюку оголосили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 426-1 ККУ). // УП