Затримано групу диверсантів, які на замовлення рашистів підпалювали об’єкти Укрзалізниці та автівки

Серед завербованих російською спецслужбою – четверо мешканців Чернігівської та Одеської областей. Підозрювані вчиняли підпали на залізниці, намагаючись зірвати постачання техніки та боєприпасів на фронт. Викрили групу паліїв поліцейські у співпраці з працівниками СБУ.

Двох мешканців Чернігівщини поліцейські затримали після підпалу релейної шафи та шафи зв’язку на залізниці. Загалом у такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи.

За вчинення підпалів на залізниці куратори з рф обіцяли фігурантам заробіток. Слідчі Служби безпеки України повідомили учасникам групи про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Окрім того, двох учасників групи підозрюють у підпалах цивільного автомобіля Nissan Primera та Nissan Sunny на території Одещини. російські «роботодавці» обіцяли за такі послуги щедру винагороду.

Один зі спалених автомобілів перебував у користуванні військовослужбовця ЗСУ. Інше авто, власник якого помер, тривалий час знаходилося на парковці. Щоб «заробити» кошти, зловмисники нанесли на автівки білий хрест, аби видати за військовий транспорт, та надіслали фото російським замовникам злочинів. Після їхнього погодження вони спалили автомобілі та фіксували свої злочинні дії на відео, як підтверджуючі матеріали про підпали.

За цими фактом поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Слідство готує матеріали для повідомлення двом фігурантам про підозру.

Учасникам злочинної групи загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, поліцейські встановлюють причетність фігурантів до інших злочинів.

Департамент комунікації Національної поліції України