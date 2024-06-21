Затримано групу молодиків, які погрожували одеситу фізичною розправою та вимагали від нього 1000 доларів

Зловмисники – місцеві мешканці віком 20-ти та 22-х років. Вони звинуватили потерпілого, який займається ремонтом генераторів, нібито у неякісному виконанні замовлення у матері фігуранта та висунули вимогу сплатити їм кошти. Нині обом повідомлено про підозру. Їм може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Протиправну діяльність групи вимагачів викрили та задокументували слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції. Поліцейські встановили, що всередині квітня фігуранти звинуватили 35-річного чоловіка, який займається ремонтом генераторів, нібито у неякісному виконанні замовлення у матері молодшого з них. В якості неустойки потерпілий повинен був сплатити фігурантам 1000 доларів.

Молодики стали «вибивати» з майстра кошти, а як попередження про наслідки за відмову віддати гроші, відібрали валізу з інструментами та особистими документами. Під час наступних зустрічей з «боржником», які часто відбувались за місцем мешкання останнього, зловмисники наголошували на поверненні вказаних грошей у найкоротший термін, при цьому погрожували фізичною розправою.

Зловмисники змусили потерпілого віддати частину коштів, які ті обміняли в пункті обміну валют. Втім вже за тиждень вкотре нагадали ремонтнику про решту «заборгованості» і призначили місцем розрахунку проспект Небесної Сотні.

За силової підтримки спецпідрозділу КОРД ГУНП в Одеській області одного з фігурантів затримали після отримання грошей. Іншого затримали за місцем його проживання. Поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, валізу з інструментами, паспорт потерпілого та інші речі, що мають інтерес для слідства.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігурантам про підозру за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчиненій за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану. Молодикам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Станіслав Рассоха.

Нині підозрювані затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1