Затримано групу вимагачів: правоохоронці встановлюють постраждалих (фото)

На рахунку зловмисників – розбійні напади, вимагання, викрадення людей та рейдерські захоплення бізнесу тощо. Фігурантам вже оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, поліцейські встановлюють повне коло потерпілих осіб.

Нагадаємо, поліцейські затримали членів злочинної організації з транснаціональними зв’язками. Фігуранти «спеціалізувалися» на скоєнні розбійних нападів, вимаганнях, рейдерських захопленнях об’єктів державної та приватної власності. Крім того, зловмисники викрадали людей, примушували потерпілих до цивільно-правових відносин, а також привласнювали земельні ділянки та шахрайським способом розкрадали бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

До проведення спецоперації були залучені поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, Головного слідчого управління Національної поліції України, бійці полку поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, співробітники Бюро економічної безпеки.

Всім членам злочинної організації оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Зокрема серед підозрюваних:

Мусаєв Халід Абдулвахитович, кримінальне прізвисько «Халід», мешканець м. Одеса.

29 листопада 2022 року йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 Кримінального кодексу України. 20 грудня 2022 року він був оголошений в розшук.

Сардарян Сурен Хачатурович, уродженець Республіки Азербайджан, кримінальне прізвисько «Сурен», мешканець м.Одеса. 29 листопада 2022 року йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 КК України.

Тарабанов Сергій Віталійович, мешканець м. Одеса, співзасновник охоронної фірми «ГРОМ» м. Одеса. 29 листопада 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.3 ст.146, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України. З 13 грудня 2022 року утримується в «Київському слідчому ізоляторі».

Мусаєв Ельдар Магомедович, уродженець Республіки Дагестан російської федерації, мешканець м. Одеса. 29 листопада 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.189 КК України. З 01 грудня 2022 року утримується в «Київському слідчому ізоляторі».

У поліцейських є вагомі підстави вважати, що потерпілих від злочинної діяльності фігурантів набагато більше. Відтак звертаємося до громадян: якщо ви стали потерпілими від протиправної діяльності вказаних осіб, просимо звертатись до поліції за тел.:+38067-759-37-22, +38063-059-21-04. Контактні особи – начальник управління Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Олександр Сердюков та старший слідчий ГСУ Нацполіції Віктор Харкевич.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту захисту

інтересів суспільства і держави НПУ)