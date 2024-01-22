Затримано Гринкевича-молодшого – одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ

Працівники ДБР у результаті комплексу оперативно-слідчих дій встановили місцеперебування підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов на брифінгу для преси.

«Сьогодні о 7 годині ранку, на підставі ухвали суду, в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування», – наголосив він.

Директор ДБР нагадав, що його батько – приватний підприємець – підозрюється в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Члени цієї злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 млн гривень.

Олексій Сухачов підкреслив, що затриманому сьогодні учаснику злочинної схеми, як і його батьку, повідомлено про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя. За оперативною інформацією, він намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

Сьогодні затриманий буде доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу.

Державне бюро розслідувань