Затримано харків’янина, який вбив матір та тяжко поранив батька

Під час сімейної сварки зловмисник кухонним ножем завдав потерпілим чисельні поранення. Знаряддя вбивства чоловік викинув у сміттєвий бак. Речові докази вилучено.

29 травня о 7:36 до поліції надійшло повідомлення про вчинення в Основ’янському районі домашнього насильства. Прибувши за викликом, працівники патрульної поліції в тамбурі квартири виявили закривавлене тіло жінки без ознак життя. У квартирі на підлозі лежав чоловік з чисельними пораненнями. Працівники поліції надали йому домедичну допомогу та викликали медиків.

Правоохоронці опитали сусідів та встановили, що до злочину може бути причетний син потерпілих. На його пошуки були орієнтовані наряди поліції. Вже незабаром 33-річного чоловіка виявили на території ринку в Слобідському районі. Він біг без верхнього одягу, його руки були у крові.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області