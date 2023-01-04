Затримано херсонця, який під час окупації міста служив так званим «патрульним поліцейським» 

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру мешканцю м. Херсона у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації підозрюваний добровільно погодився на співпрацю з представниками країни-агресора та вступив на службу до незаконно створеного окупантами правоохоронного органу так званим «патрульним поліцейським». На нього покладались завдання щодо патрулювання вулиць міста Херсона, охорона захоплених окупантами будівель та приміщень.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури