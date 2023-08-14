Затримано інформатора окупантів, який «полював» за позиціями української артилерії під Авдіївкою

Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

Зловмисник був на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру).

На початку серпня цього року фігурант отримав від свого російського «куратора» першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Також поплічник агресора приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту.

Крім того, він «зливав» російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, у тому числі щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

Як встановило слідство, ворожим інформатором виявився мешканець Покровська, якого російська воєнна розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь рф.

У поле зору агресора він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі «Однокласники».

Зв’язок з окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

У «звітах» російській спецслужбі її інформатор детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України