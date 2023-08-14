Затримано інформатора окупантів, який «полював» за позиціями української артилерії під Авдіївкою

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Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

Зловмисник був на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру).

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На початку серпня цього року фігурант отримав від свого російського «куратора» першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку.

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Також поплічник агресора приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту.

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Крім того, він «зливав» російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, у тому числі щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

Як встановило слідство, ворожим інформатором виявився мешканець Покровська, якого російська воєнна розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь рф.

У поле зору агресора він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі «Однокласники».

Зв’язок з окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

У «звітах» російській спецслужбі її інформатор детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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