Затримано іноземця, який п’яним скоїв смертельну ДТП у Пересипському районі Одеси (фото)

Автопригода сталася вчора вночі на Миколаївській дорозі.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 32-річний іноземець, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, перед світлофором допустив зіткнення з 54-річним мотоциклістом, який рухався попереду і зупинився на червоне світло.

Керманича мотоцикла лікарі намагалися реанімувати на місці події, але, на жаль, він помер.

Водія автівки поліцейські перевірили на стан спʼяніння – прилад Драгер показав 1,3 проміле алкоголю.

Слідчі слідчо-оперативної групи з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

В рамках провадження вилучено транспортні засоби, буде проведено низку експертиз.

Повні обставини події встановлюються.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Наголошуємо: заборонено сідати за кермо у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Будьте свідомими. Не наражайте на небезпеку ні себе, ні оточення.

Відділ поліції № 3 Одеського райуправління поліції № 1