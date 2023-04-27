Затримано іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за фінансові махінації

Громадянин Республіки Азербайджан переховувався на території Київської області. На батьківщині за протиправні дії йому загрожує до 14-ти років ув’язнення.

Правоохоронні органи Азербайджанської Республіки розшукували 35-річного чоловіка за вчинення злочину, передбаченого ст. 179.3.2 (Привласнення або розтрата, чужого або ввіреного майна, у великих розмірах) Кримінального кодексу Азербайджану.

Аби уникнути покарання, зловмисник виїхав з країни. У лютому цього року його оголосили в міжнародний розшук.

Оперативники карного розшуку Нацполіції на виконання запиту Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили місце перебування розшукуваного. Він переховувався в одному із сіл на Київщині.

Іноземця доставили до Бучанського райуправління поліції. Наразі вирішується питання щодо тимчасового арешту затриманого.

Максимальний термін покарання за привласнення або розтрату чужого або ввіреного майна у великих розмірах іноземцю загрожує до 14-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України