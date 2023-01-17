Затримано іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за привласнення понад 4,4 млн. євро

Чеські колеги розшукували директора однієї із фірм за шахрайство та підроблення документів. Співробітники карного розшуку Нацполіції провели оперативно- розшукові заходи та встановили місце перебування підозрюваного. Наразі його затримано та доставлено до столичного Шевченківського районного управління поліції.

Поліцейські Чеської Республіки оголосили в міжнародний розшук 43-річного керівника однієї із компаній. Фігурант разом зі своїм братом підробив документи та задекларував на очолювану ним організацію неіснуючі 20 000 тонн продовольчої пшениці на суму понад 4,4 млн євро. Вказані кошти зловмисники привласнили.

Правоохоронні органи Чехії розпочали кримінальне провадження за ч. 1 параграфу 21, п. А ч.ч. 1, 5 параграфу 209 (Шахрайство) та ч. 3 параграфу 234 (Підробка документів) Кримінального кодексу Чехії. За вчинення вказаних злочинів законодавством Чеської Республіки передбачено до 10 років позбавлення волі. Аби уникнути покарання, фігурант виїхав з країни.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали розшукуваного у столиці. Його доставили до Шевченківського управління поліції Києва для складання процесуальних документів.

Національна поліція України