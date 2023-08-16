Затримано колаборанта, який спочатку служив окупантам у Херсоні, а потім вирішив влаштуватись до ЗСУ

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру кінологу виправної колонії з Голої Пристані на Херсонщині.

Після окупації міста він не хотів втрачати заробітку й добровільно погодився працювати на окупантів, отримавши посаду старшого інструктора — кінолога виправного закладу. Колаборант забезпечував діяльність кінологічного центру, дресував собак, які охороняли територію колонії та отримував за це зарплатню в рублях від окупантів.

Попрацювавши 4 місяці на рашистів, чоловік вирішив повернутись на підконтрольну Україні територію. Через Крим та країни Балтії він перебрався до Броварів, що біля Києва.

За оперативними даними, він неодноразово висловлював намір вступити на військову службу до ЗСУ і шукав можливість це реалізувати.

У ході слідства буде перевірятись з якими намірами він планував приєднатись до українського війська.

Кінологу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 15 років.

Суд також обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

ДБР