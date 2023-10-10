Затримано колаборантку, яка організовувала фейковий референдум під час окупації Чорнобаївки

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який загарбники проводили у період окупації правобережної Херсонщини.

Фігуранткою виявилась 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю.

За це отримала призначення до складу створеного агресором місцевого «виборчкому» та «привілеї» щодо вільного пересування по території району.

У лавах загарбницької установи вона виконувала вказівки москви щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року.

Для цього вона обходила помешкання місцевих жителів та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» на користь країни-агресора.

Під час таких «рейдів» колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та «вибивати» з них «підписи» на підтримку кремля.

Після звільнення правобережної Херсонщини фігурантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою.

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи з викриття колаборантки проводили за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України