Затримано командира однієї з рот 155 ОМБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира роти було затримано сьогодні у Рівненської області.

Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань