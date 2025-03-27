Затримано киянина, який через помсту підпалив автомобіль колишнього керівника (фото)

Таким чином зловмисник вирішив помститися за звільнення з роботи. Поліцейські затримали палія, він перебуває під вартою. За вчинене зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення що на паркувальному майданчику у Дніпровському районі палає автомобіль Skoda. Як з’ясувалося займання автівки стало внаслідок умисного підпалу.

Працівники Дніпровського управління поліції у результаті проведених оперативних заходів встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 54-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він вирішив помститеся своєму колишньому керівнику. Тож він увечері приїхав на колишнє місце роботи, камінням розбив скло автівки та підпалив салон, після чого втік з місця скоєння злочину.

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене щляхом підпалу. Підозрюваний перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва