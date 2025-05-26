Затримано киянина, який пограбував свого товариша під час нічної атаки на столицю

Зловмисник вийшов із потерпілим на вулицю до банкомату, де силою відібрав гаманець та мобільний телефон. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянина про те, що біля одного з магазинів його побив знайомий та заволодів особистими речами. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку для встановлення обставин злочину.

Як з’ясували правоохоронці, того вечора чоловіки разом розпивали алкогольні напої в помешканні потерпілого. Згодом вони вийшли на вулицю, оскільки заявник мав намір зняти готівку з банківської картки. Однак, біля банкомату між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив товариша та відібрав його гаманець та мобільний телефон.

Оперативники Оболонського управління поліції спільно із аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу нападника, ними виявся 34-річний мешканець Київщини. Поліцейські розшукали та затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а під час особистого обшуку вилучили телефон та гаманець потерпілого.

Слідчі, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для здоров’я потерпілого, вчинене в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва