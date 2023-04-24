Затримано мешканця Миколаєва, який збирав та продавав озброєння, залишене російськими військами

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 35-річному мешканцю міста Миколаєва за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї та бойових боєприпасів (ч.1 ст.263 КК України).

За даними слідства, чоловік знаходив озброєння на залишених військами країни-агресора місцях дислокації на території Миколаївської області, а потім підшукував клієнтів та збував.

Під час продажу автомату АК та понад 240 набоїв до нього калібру 5,45 за 1800 доларів США зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 2000 набоїв різних калібрів, 14 магазинів до автоматичної зброї, два пістолети, три рушниці, протипіхотну міну типу ПОМ 2, тубус гранатомету, а також речі та предмети, що належать військовослужбовцям зс рф.

Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції в області за оперативного супроводу СБУ.

Миколаївська обласна прокуратура