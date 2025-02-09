Затримано миколаївця, який завдав ножових поранень двом знайомим

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Зловмисника правоохоронці одразу ж затримали. За скоєне йому загрожує до восьми років увʼязнення.

Вночі 8 лютого до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двом її знайомим наніс ножові поранення третій чоловік.

На місці події поліцейські відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління з’ясували, що під час вживання алкогольних напоїв, у компанії знайомих, між трьома чоловіками стався конфлікт, в результаті якого один з них завдав ножем ударів у живіт 25-річному товаришу, а потім і 39-річному чоловіку у грудну клітину та живіт.

Обох потерпілих медики госпіталізували, нині вони перебувають у лікарні.

32-річного зловмисника правоохоронці доставили до відділу поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурант вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців і раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Нині за погодженням із прокуратурою затриманому слідчі поліції повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області