Затримано неповнолітніх агентів рашистів, які підірвали вибухівку поблизу двох райвідділів поліції у Харкові

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули у злочинну діяльність проти України.

За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року ці фігуранти підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

Контррозвідка СБУ викрила обох зловмисників «по гарячих слідах». Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

Встановлено, що фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт, але за інструкцією спільного куратора з рф.

Так, для виконання «свого» завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації.

Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки.

Потім кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

Також поруч з цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

За наявними даними, через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України