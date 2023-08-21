Затримано обох підозрюваних у замаху на вбивство двох осіб у м. Лебедин на Сумщині

За клопотанням слідчого та прокурора Сумської обласної прокуратури рішенням суду 49-річному та 29-річному підозрюваним у замаху на вбивство двох осіб у м. Лебедин обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про резонансну подію, що сталась 13 липня 2023 року в м. Лебедин. Того дня біля одного з місцевих магазинів близько 11 год 30 хв зустрілись двоє раніше знайомих чоловіків. Між ними виникла конфліктна ситуація, яку вони вирішили владнати, виїхавши до лісового масиву на околицю міста. Чоловіки взяли із собою іще по одному знайомому та поїхали у визначене місце. Спілкування між ними закінчилось тим, що двоє чоловіків побили своїх опонентів, за попередніми даними, битами, та обстріляли з вогнепальної зброї. 40-річний та 25-річний потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, в обох проникаючі вогнепальні поранення.

Після замаху на вбивство нападники втекли з місця події на своїй автівці. Правоохоронці затримали молодшого чоловіка наступного дня, його спільник з того часу перебував у розшуку. Однак за результатом скоординованої роботи правоохоронних органів вдалось встановити його місцеперебування та 17 серпня 2023 року затримати в м. Лебедин.

Дії обох підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст. 15, п. п. 1 та 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Сумська обласна прокуратура