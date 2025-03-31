Затримано очільника митного поста на Львівщині, який «кришував чорний імпорт» електроніки в Україну

Служба безпеки та Національна поліція затримали керівника митного поста на Львівщині. За матеріалами справи, цей посадовець брав хабарі з імпортерів електронної техніки в Україну. В обмін на грошову винагороду він допомагав бізнесменам «обходити» процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до бюджету нашої держави.

Йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили із-за кордону.

Як встановило розслідування, лише за одним із задокументованих епізодів посадовець «пропустив» продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За цю «послугу» він попросив особисто для себе 23 тис. американських доларів.

Щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення.

Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особо).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією та підрозділом внутрішньої безпеки Львівської митниці за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України