Затримано одеського тіктокера, який «зливав» у соцмережу відео позицій українських захисників

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури жителю Одеси повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний поширював інформацію про розташування підрозділів українських захисників в Одесі та області. Він знімав на відео фортифікаційні споруди для охорони і оборони території регіону від ворожої армії.

Відеоматеріал розмістив на власній сторінці у соцмережі TikTok, що дає можливість ідентифікувати об’єкти на місцевості.

Опубліковане тіктокером відео з коментарем переглянули майже 10 000 користувачів, з подальшим його розповсюдженням, зокрема російськими користувачами соцмережі.

За клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури