Затримано одесита, який відправив утриманцю слідчого ізолятора печиво з наркотою

Неодноразово судимому за наркозлочини чоловіку слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 10-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Задокументували протиправну діяльність одесита слідчі слідчого відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та працівниками державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

Правоохоронці встановили, що зловмисник, діючи з наразі невстановленими особами, підтримував зв’язки із приятелями, які потрапили до одеського слідчого ізолятора, отримував від них замовлення на поставку наркотиків, збирав бандеролі та відправляв адресатам поштою.

Після чергового дзвінка від друга, правопорушник у себе вдома просочив метадоном печиво і відправив замовнику у СІЗО. Коли посилка прибула за адресою, її вміст вилучили працівники ОСІ. Згідно з висновком експерта, кондитерські вироби містили наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон.

Крім того, правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, під час якого виявили дев’ять полімерних пакетів з речовиною рослинного походження. Результат експрес-тесту показав ознаки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабісу. Його зловмисник зберігав з метою подальшого збуту до місць позбавлення волі. Вилучену рослинну речовину правоохоронці скерували на експертизу. Також поліцейські вилучили пакувальний матеріал і мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність чоловіка.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили громадянину про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, а також у незаконному збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють канал постачання затриманому наркотиків і повне коло осіб, причетних до даного злочину. Слідчі дії тривають», – зазначив начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Віталій Калічевський.

Одеське районне управління поліції № 1