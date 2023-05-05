Затримано організатора викрадення одесита та вимагання з нього грошей

У липні 2022 року зловмисник, перебуваючи у місцях позбавлення волі, надіслав до потерпілого трьох осіб, щоб ті «вибили» з нього 1000 доларів США неіснуючого боргу. Виконавців злочину правоохоронці затримали відразу і вже відправили на лаву підсудних. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Але розслідування злочину правоохоронці продовжили, допоки не встановили його організатора. Він відсидів у в’язниці понад сім років, а зараз може сісти за грати на той самий термін, який загрожує його спільникам.

Правоохоронці встановили, що 32-річний уродженець Азербайджану, відбуваючи в Одесі покарання за хуліганство із застосуванням зброї та вбивство, організував викрадення чоловіка, з якого виконавці злочину вимагали неіснуючий борг.

Виконати свій злочинний намір він доручив трьом чоловікам віком 24, 28 і 29 років, які знаходилися на волі. Один із них має судимості за крадіжку та вбивство.

За вказівкою організатора, спільники зустрілися з 23-річним потерпілим і, застосувавши до нього фізичне насильство, заштовхали в автомобіль, у якому майже годину вимагали 1000 доларів США, утримуючи та погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням ножа. Чоловік погодився виконати умови зловмисників, однак при собі мав лише трохи більше трьох тисяч гривень, які й віддав на умовах згодом заплатити решту.

Але «згодом» не відбулося, бо правоохоронці відразу затримали правопорушників і вилучили у них кошти потерпілого.

Маючи достатню доказову базу, поліцейські висунули усім трьом фігурантам обвинувачення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимога передачі чужого майна, вчинена з погрозою насильства над потерпілим, (вимагання), вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, та ч. 2 ст. 146 того ж кодексу (вчинення незаконного позбавлення волі, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), і скерували обвинувальні акти до суду.

За той час, поки правоохоронці встановлювали організатора злочину, він звільнився з місць позбавлення волі. Нещодавно його розшукали і затримали.

На підставі зібраних поліцейськими доказів, слідчі повідомили йому про підозру за тими ж статтями, що і спільникам. За клопотанням слідчих, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі тривають подальші слідчі дії.

Усім правопорушникам за скоєне загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років із конфіскацією майна.

Заходи проводили детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області та відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативним супроводом Управління служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Головне управління Національної поліції в Одеській області