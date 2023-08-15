Затримано «перевізника» вантажів, який ошукав підприємців на суму понад 5 мільйонів гривень
Фігурант привласнив вантажі з товаром, які належали двом фірмам. Аби уникнути покарання, чоловік почав переховуватися від слідства. Відтак його було оголошено в розшук.
Встановлено, що уродженець Хмельниччини підшуковував власників майна, яким необхідно було здійснити перевезення вантажів автомобільним транспортом. Він зобов’язувався перевести вантаж з території підприємства до складських приміщень.
«Працював» зловмисник разом із подільником – водієм, який мав доставити майно підприємства до місця призначення. Однак дорогою вантаж зникав.
В такий спосіб шахраї ошукали власників двох фірм. Сума збитків, завдана потерпілим, становить понад п’ять мільйонів гривень.
Слідчі Фастівського районного управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Понад рік фігурант перебував в розшуку. Затримали 36-річного чоловіка співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з оперативниками обласної поліції Київщини.
Управління комунікації Національної поліції України