Затримано «перевізника» вантажів, який ошукав підприємців на суму понад 5 мільйонів гривень

Фігурант привласнив вантажі з товаром, які належали двом фірмам. Аби уникнути покарання, чоловік почав переховуватися від слідства. Відтак його було оголошено в розшук.

Встановлено, що уродженець Хмельниччини підшуковував власників майна, яким необхідно було здійснити перевезення вантажів автомобільним транспортом. Він зобов’язувався перевести вантаж з території підприємства до складських приміщень.

«Працював» зловмисник разом із подільником – водієм, який мав доставити майно підприємства до місця призначення. Однак дорогою вантаж зникав.

В такий спосіб шахраї ошукали власників двох фірм. Сума збитків, завдана потерпілим, становить понад п’ять мільйонів гривень.

Слідчі Фастівського районного управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Понад рік фігурант перебував в розшуку. Затримали 36-річного чоловіка співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з оперативниками обласної поліції Київщини.

Управління комунікації Національної поліції України