Затримано податківицю з Куп‘янська, яка перейшла на бік ворога

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру старшій державній інспекторці Куп’янської ДПІ ГУ ДПС в Харківській області за фактом держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після захоплення загарбниками м. Куп’янська податківиця почала працювати у незаконному органі окупантів. Так, жінка добровільно обійняла посаду «в.о. старшого спеціаліста торгівельно-промислового відділу Куп’янської військово-цивільної адміністрації».

Зрадниця схиляла своїх колег вийти на роботу та працювати на окупантів.

Поплічниця ворогів вела документообіг, передавала наявні у неї дані платників податків на території Куп’янського району Харківської області представникам окупаційних військ i забезпечила видачу патентів на здійснення певних видів підприємницької діяльності та стягнення за це російських рублів, які надходили до фінансових фондів незаконної адміністрації.

Правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 615 КПК України. Наразі прокурорами обласної прокуратури подано до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Харківській області.

Харківська обласна прокуратура