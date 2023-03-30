Затримано подружжя, підозрюване у вчиненні злочинів сексуального характеру відносно малолітньої дитини

29 березня ювенальні поліцейські одного з районних відділів поліції Закарпаття отримали інформацію від місцевої жительки про те, що до її односельчанки переїхали жити двоє внучок віком 9 та 12 років. За словами жінки, імовірною причиною цього могло стати вчинення домашнього насильства з боку їхнього вітчима.

Працівники поліції розпочали перевірку отриманої інформації та поспілкувалися зі старшою – 12-річною дівчинкою. Під час розмови з поліцейськими дитина зізналася, що вітчим неодноразово скоював відносно неї насильницькі дії, а саме зґвалтування дитини.

Місцеві правоохоронці одразу розшукали 39-річного вітчима дітей. Також до відділу доставили його дружину – матір дівчат. На місце виїхали співробітники слідчого управління та криміналістична лабораторія Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

В ході проведення першочергових слідчих дій покази малолітньої дитини підтвердилися: 39-річний зловмисник вступав зі старшою падчеркою у статеві зносини. Окрім цього, вдалося встановити, що до вчинення злочинів сексуального характеру відносно цієї дівчинки причетна і її рідна мати.

У мобільному телефоні одного з фігурантів поліцейські виявили відзняті відео порнографічного характеру за участі обох дорослих та потерпілої дитини.

Поліцейські одразу затримали чоловіка та жінку в порядку статті 208 КПК України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.

На обліках у соціальних служб дана родина не перебувала. Дівчинка не ділилася інформацією про сексуальне насильство з ріднею та друзями. Загалом подружжя виховувало трьох дітей – дівчаток віком 12, 9 та 1,5 років. Наймолодша є їхньою спільною дитиною.

12-річній потерпілій наразі надається необхідна допомога.

За встановленими фактами поліція відкрили кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років), ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 1, 4 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження), а також ст. 126-1 (Домашнє насильство).

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Також слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області