Затримано покидька, який пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності

Порушник – уродженець Сумщини 1987 року народження. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Інформація про подію надійшла сьогодні вранці до Шевченківського управління поліції. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим. На місці події було направлено слідчо-оперативну групу та працівників оперативних підрозділів. У результаті проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу порушника, ним виявився 36-річний уродженець Сумської області.

Чоловіка затримав наряд патрульної поліції. Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва