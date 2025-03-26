Затримано посадовців в/ч, які отримали ₴1,5 млн. хабарів від військовослужбовців

Неправомірну вгоду вимагали за включення військовослужбовців до бойового розпорядження та отримання відповідних виплат без фактичного перебування у зоні бойових дій. Керівника одного з підрозділів та командира взводу затримали у процесуальному порядку.

За потрапляння до бойового розпорядження виключно «на папері» кожен військовослужбовець платив фігурантам від 25 000 до 30 000 гривень щомісяця. Згодом це було підставою для отримання підвищених додаткових виплат.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Нацполіції та слідчі 2-го слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні ) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, затримали начальника підрозділу та командира взводу військової частини. Під час документування їх протиправної діяльності встановлені факти отримання ними неправомірної вигоди на загальну суму 1,5 млн грн..

Нині обом фігурантам повідомлені підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України