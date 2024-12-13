Затримано посадовця Чорноморського заповідника, який співпрацював з окупантами на тимчасово окупованій території Херсонщини

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру посадовцю Чорноморського біосферного заповідника, який співпрацював із російськими військами на тимчасово окупованій території у смт Лазурне Херсонській області.

Навесні 2022 року чоловік допомагав керівництву російської комендатури орієнтуватися на місцевості, використовуючи свої знання та фах, надавав інформацію про стан водойм, глибину прибережної зони та можливі місця спуску суден.

Також він збирав та передавав дані про своїх колег та повідомляв про їх готовність до співпраці з окупаційною владою. За свою діяльність чоловік розраховував отримати посаду в окупантів. Проте коли зрозумів, що його сподівання не справдяться, чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію.

Працівники ДБР знайшли перебіжчика у Хмельницькому та повідомили йому про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань