Затримано посадовця Фонтанської ОТГ, який «допомагав» військовозобов’язаним уникнути мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику голови Фонтанської сільради Одеської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучі керівником робочої групи з контролю щодо забезпечення заходів мобілізації, налагодив схему незаконного заробітку шляхом сприяння військовозобов’язаним в уникненні призову.

За винагороду він обіцяв призовнику вплинути на посадових осіб Доброславського ТЦК та СП щодо прийняття ними рішення про визнання його непридатним до служби та надання тимчасової відстрочки від мобілізації.

Посадовця затримали у службовому кабінеті після передачі йому 800 дол США неправомірних коштів. При цьому ще 4000 доларів США він одержав на попередній зустрічі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури