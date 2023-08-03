Затримано посадовця Київської міської військової адміністрації, який за $10000 допомагав ухилянтам виїхати за кордон (відео)

Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації.

Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тисяч доларів США. За ці гроші «клієнтам» оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Самого організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів США.

Проведені обшуки за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації. В результаті у «ділка» вилучено понад 48 тисяч доларів США (з них вже 2 тисячі доларів США ідентифіковано, як кошти отримані за «вирішення питання» незаконно переправлення чоловіків за кордон) та 5 тисяч євро.

Попередня правова кваліфікація злочину — незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші факти та особи, котрі можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Перевіряється причетність до злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР