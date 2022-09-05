Затримано правоохоронця з Кременчука, який тиснув на свідка та притягував до відповідальності невинну особу

Державне бюро розслідувань в умовах воєнного стану продовжує системно виявляти та блокувати злочинні схеми, які організовують правоохоронці різного рівня. Будь-які злочини, вчинені представниками правоохоронних органів в умовах війни є недопустимими та будуть суворо каратися.

Працівники ДБР затримали одного із правоохоронців Кременчука, який тиснув на свідка та притягував до відповідальності невинну особу заради покращення статистичних показників роботи.

Встановлено, що правоохоронець розслідував незаконну рубку лісу на території Кременчуцького району. Він почав психологічно тиснути на свідка аби той знайшов людину, яка б погодилася взяти на себе провину за незаконну порубку дерев.

Правоохоронець обіцяв, що у разі успішної співпраці він швидко направить матеріали до суду, а у в’язницю ніхто не потрапить, адже відповідальність обмежиться штрафом.

ДБР затримало правоохоронця після того, як він повідомив про підозру у вчиненні злочину невинній особі.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

ДБР