Затримано псевдоспеціаліста з пенсійних виплат, який намагався обікрасти жительку Одеси

Потерпіла впустила до квартири зловмисника, повіривши йому, що він представник однієї із соціальних організацій, яка нібито допомагає підвищити пенсію. А в ході спілкування з чоловіком жінка помітила, що зникли її прикраси, які лежали на кухні на видному місці, і викликала правоохоронців. Поліцейські вилучили у правопорушника чужу річ і повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За майновий злочин йому загрожує щонайменше п’ять років ув’язнення.

Подія сталася вдень на вулиці Варненській. Чоловік без певного місця проживання підійшов до 72-річної одеситки, назвався представником організації «Допомога з виплат пенсіонерам» і запропонував свої послуги у здійсненні перерахунку пенсійних виплат та їх підвищенні. Жінка запросила громадянина у квартиру, що, власне, йому і було потрібно. Спілкуючись з господинею на кухні, зловмисник крадькома обдивився, що можна прибрати до рук, а помітивши коробочку зі срібними сережками, викрав їх. Втім, жінка звернула увагу на те, що футляр зрушений з місця, зазирнула до нього і виявила зникнення майна. Щойно правопорушник був викритий, вона відразу викликала поліцію.

Негайно прибувши на місце події, правоохоронці вилучили у 59-річного чоловіка чужі прикраси вартістю майже 600 гривень, а його самого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За наявності достатньої кількості зібраних речових доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру у замаху на таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – розповіла т.в.о. начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Горошко.

Також вона зауважила, що громадянам слід бути уважними до непроханих гостей і не поспішати запрошувати їх до оселі. Якщо вбачаєте, що у цьому є необхідність, попросіть сусідів побути з вами. Присутність сторонніх осіб стане завадою зловмисникам.

Головне управління Національної поліції в Одеській області