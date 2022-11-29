Затримано раніше судимого зловмисника, який намагався викрасти готівку з банкомату у Іршаві

Слідчі поліції Іршави розслідують справу, щодо замаху на крадіжку з банкомату, що розміщений у будівлі міської ради. Фігуранта злочину правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Розслідування у справі триває.

Вчора, 27 листопада, до поліції зателефонував працівник охоронної фірми та повідомив, що до приміщення Іршавської міської ради проник невідомий чоловік та намагався зламати банкомат. Проте помітивши охоронця, зловмисник одразу втік.

За лічені хвилини за викликом прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції, поліцейський офіцер громади та слідчо-оперативна група. Під час огляду місця події на банкоматі слідчі виявили сліди пошкодження, однак сам контейнер з грошима залишився неушкодженим.

В ході пошукових заходів поліцейський офіцер громади спільно зі співробітниками кримінальної поліції швидко встановили особу фігуранта та затрималии його. З’ясувалося, що це не перший злочин 18-річного жителя села Лоза Хустського району: за рішенням Іршавського міського суду з липня він перебуває на іспитовому терміні за вчинення аналогічних майнових злочинів.

У скоєному хлопець зізнався. Наразі, відповідно до статті 208 КПК Укаїни, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні замаху на крадіжку, тобто за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області