Затримано раніше судимого зловмисника, який п’яним викрав і розбив автівку односельця

Співробітники Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції затримали зловмисника, який викрав чужий автомобіль. Фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування

Вчора, 17 вересня, на лінію «102» звернувся 30-річний чоловік, який повідомив про зникнення належного йому автомобіля марки «Ford». Заявник розповів, що подія сталася у селі Тишів, біля місцевого магазину.

Поліцейські, які виїхали за викликом, попередньо встановили, що причетним до незаконного заволодіння транспортним засобом являється раніше судимий 44-річний місцевий житель. Фігурант дочекався, коли власник зайде у торгове приміщення, і в той час викрав авто.

Проїхавши близько кілометра зловмисник не впорався із керуванням та з’їхав з дороги, пошкодивши при цьому автомобіль.

Під час освідування порушника Драгер показав результат 3,00 проміле алкоголю у його крові.

Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 289 Кримінального Кодексу України, тобто Незаконне заволодіння транспортним засобом. До того ж, за керування автівкою в стані сп`яніння, 44-річного фігуранта притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області