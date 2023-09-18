Затримано раніше судимого зловмисника, який п’яним викрав і розбив автівку односельця

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Співробітники Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції затримали зловмисника, який викрав чужий автомобіль. Фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування

Вчора, 17 вересня, на лінію «102» звернувся 30-річний чоловік, який повідомив про зникнення належного йому автомобіля марки «Ford». Заявник розповів, що подія сталася у селі Тишів, біля місцевого магазину.

поліція мукачівщини затримала раніше судимого зловмисника, який п’яним викрав автівку односельця

Поліцейські, які виїхали за викликом, попередньо встановили, що причетним до незаконного заволодіння транспортним засобом являється раніше судимий 44-річний місцевий житель. Фігурант дочекався, коли власник зайде у торгове приміщення, і в той час викрав авто.

поліція мукачівщини затримала раніше судимого зловмисника, який п’яним викрав автівку односельця

Проїхавши близько кілометра зловмисник не впорався із керуванням та з’їхав з дороги, пошкодивши при цьому автомобіль.

Під час освідування порушника Драгер показав результат 3,00 проміле алкоголю у його крові.

Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 289 Кримінального Кодексу України, тобто Незаконне заволодіння транспортним засобом. До того ж, за керування автівкою в стані сп`яніння, 44-річного фігуранта притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

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