Затримано російського агента «Лексуса», який «зливав» ворогу оборонні позиції українських військ на кордоні з РФ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у липні цього року представник фсб рф через месенджер «Телеграм» звʼязався з мешканцем м. Вовчанськ та запропонував йому за грошову винагороду конфіденційне співробітництво. Чоловік погодився на цю пропозицію.

Аби упевнитись у позиції агента, російський куратор сказав, що для співпраці необхідна розписка. Зрадник зробив це і написав наступне: «Готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи, поставленные мне».

У цілях конспірації він обрав собі оперативний псевдонім «Лексус».

Насамперед, підозрюваний систематично надсилав інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади.

Зрадник «професійно» допомогав ворогу, корегуючи вогонь: «Единственное место вчера Вы немного не попали. Снаряды ложились в основном по дороге. Сейчас попробую сбросить точные координаты».

Також він «зливав» представнику фсб рф місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону з рф.

Правоохоронці затримали чоловіка у м. Вовчанськ у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб до 18 січня 2024 року включно. Під час цього судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та додав, що хотів заробити грошей. Також зрадник зазначив, що якщо б настала повторно окупація Вовчанська, його б вбили російські військові через те, що він не пішов на співпрацю з фсб рф.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура