Затримано російську агентку, яка щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну агентку фсб, яка розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони на Донеччині.

У зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки.

Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з фсб та фіксації українських об’єктів.

Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося провести комплекс заходів для убезпечення позицій та маршрутів пересування підрозділів ЗСУ.

За даними слідства, фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником фсб.

У поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Для комунікації з фсб фігурантка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи з викриття зрадниці проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України