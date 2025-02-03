Затримано ще 15 ділків, які намагалися налагодити в Україні нелегальний продаж «трофейної» зброї

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам незаконного збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано 15 ділків, які намагалися продати криміналітету «трофейні» засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.

🔹️ Так, на Полтавщині:

викрито місцевого ділка, який організував на подвір’ї свого домоволодіння підпільну майстерню з відновлення бойових властивостей стрілецької зброї, зокрема снайперської, для подальшого збуту.

Крім того, затримано рецидивіста, який хотів збути партію бойових гранат.

Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам.

За матеріалами справи, раніше фігурант уже притягався до кримінальної відповідальності за торгівлю зброєю та наркотиками.

🔹️ На Закарпатті:

затримано чотирьох торгівців зброєю, які діяли окремо один від одного. Троє з них – раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків.

Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранти та російські автомати АК-12 з боєприпасами.

🔹️ На Херсонщині:

затримано мешканця Кіровоградської області, який прибув до південного регіону, щоб спочатку купити, а потім продавати протитанкові міни з деокупованих районів.

🔹️ На Буковині:

затримано демобілізованого військового, який привіз «трофейні» зразки з фронтових районів сходу України. Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направленні на потреби Збройних Сил України.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській, Херсонській, Закарпатській та Чернівецькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України